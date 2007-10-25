У Києві на Борщагівці ”Лексус” провалився під землю (фото)

Аварія трапилася учора увечері. На початку одинадцятої на вулиці Борщагівській несподівано прорвало каналізаційну трубу. Вода потоком полилася прямо по проїжджій частині, що, втім, не заважало водіям спокійно їхати, долаючи пробки. Але вже через півгодини з труби хлинуло так, що транспорт по дорозі буквально плив.

Очевидно, в тому місці на Борщагівській асфальт був тонким. Інакше як можна пояснити, що вода за лічені хвилини підмила покриття? На дорозі з`явився величезний «Лексус 470». Вирішивши вирватися з дорожньої пробки, водій виїхав на тротуар. Підмитий асфальт раптом затріщав, іномарка нахилилася і почала йти під воду. Декілька хвилин - і дорогий джип перекинувся і майже повністю провалився під землю.

Подружня пара, яка їхала в цьому «Лексусі», дивом встигла вискочити з свого автомобіля. Авто, що потрапило в цей капкан, витягнули лише наступного ранку.

КП в Украине