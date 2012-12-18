Сирійські повстанці висунули Україні вимоги щодо звільнення полонянки

Сирійські повстанці, які тримають у заручниках українку Анхар Кочнєву, висунули нові умови, повідомляє ТСН.

У вівторок, 18 грудня, представники повстанців знову вийшли на зв'язок через Скайп із журналісткою ТСН Наталією Гуменюк.

Журналістка налагодила з ними контакт у соцмережах, коли намагалася з'ясувати, чому вони погрожують Україні. "Вони готові і хочуть, щоб з ними почала спілкуватися людина, яка би погодилася бути адвокатом Кочнєвої, яка би погодилася представляти її інтереси, але була на це уповноважена і була в позиції якимось чином виконувати ці обіцянки", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, Анхар Кочнєву викрали в Сирії в жовтні. У Дамаску жінка працювала перекладачем для російських телеканалів. Однак через її підтримку офіційної влади і фотографії з командирами урядової армії повстанці вважають її ворогом та шпигункою.

Вчора, 17 грудня, командир угрупування повстанців Абу Джандаль в інтерв'ю ТСН заявив, що українська сторона відмовляється від переговорів, однак, повідомив про рішення відкласти страту українки Анхар Кочнєвої.

Зазначимо, що сьогодні у МЗС тривала нарада з приводу долі української полонянки. "Міністерством закордонних справ спільно з ООН, Лігою Арабських Держав, Червоним Хрестом, при залученні більше десяти іноземних партнерів, здійснюється постійна робота, спрямована на визволення Анхар Кочнєвої", - йдеться в офіційній заяві МЗС.