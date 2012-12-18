У МЗС запевняють, що намагаються звільнити українську журналістку

Про це в коментарі УНІАН сказав директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

Він зазначив, що обставини, в яких перебуває А.Кочнєва, становлять реальну загрозу її життю. «В таких умовах будь-який коментар, як вже показав досвід, може тільки погіршити ситуацію, тому МЗС вважає за необхідне не коментувати її в деталях»,- сказав О.Волошин.

«Одне необережно сказане слово може дійсно коштувати їй життя, а, можливо, і створити загрозу для інших громадян України. Вже був приклад минулого тижня, коли наш коментар став причиною для погроз на адресу громадян України з боку сирійських повстанців», - додав О.Волошин.

Як повідомляв УНІАН, сирійські повстанці відклали страту українки А.Кочнєвої та заявили, що українська сторона відмовляється від переговорів.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив командир угруповання Абу Джандаль, ім'ям якого підписуються заяви повстанців.

"Коли були переговори з українським урядом і Посольством України, ті були несерйозними, не виконали обіцянок, нічого не робили, щоб звільнити Анхар. У такій ситуації ми вирішили вбити дівчину. Це повідомлення, що погрози не стосуються громадян України чи Ірану, а лише урядів, які не роблять нічого, щоб допомогти своїм громадянам", - заявив Абу Джандаль.

За словами повстанців, вони мали стратити А.Кочнєву ще 16 грудня. Жінку вони вважають російською шпигункою, мовляв, вона працювала на режим Президента Сирії Башара Асада.

А.Кочнєву викрали бойовики основного сирійського опозиційного воєнізованого угруповання, яке іменує себе підрозділом Вільної сирійської армії.

8 листопада в Facebook з'явилося відеозвернення А.Кочнєвої з проханням виконати вимоги викрадачів. Проте про вимоги заручниця не повідомила.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що сирійські повстанці вимагають за викрадену українку 50 млн. дол. і погрожують стратити А.Кочнєву 13 грудня, якщо до цього часу не одержать викуп. У другому зверненні, опублікованому 28 листопада, журналістка заявила, що прибула до Сирії за завданням російських спецслужб, займаючись перекладом переговорів одного з російських офіцерів з його сирійськими колегами.

У МЗС України запевняють, що вживають всебічні заходи для звільнення А.Кочнєвої.