Помер схіархімандрит Іона

Як повідомляє прес-служба Одеської єпархії, відспівування і поховання духівника відбудеться у суботу, 22 грудня, після звершення Божественної літургії у Свято-Успенському Одеському чоловічому монастирі. Заупокійне богослужіння звершить митрополит Агафангел.

Одеська єпархія Української православної церкви просить молитов про упокоєння схіархімандрита Іони.

Отець Іона народився в 1925 році в багатодітній сім'ї й був дев'ятою дитиною. Під час Великої Вітчизняної війни трудився на оборонному підприємстві в тилу. У мирний час працював трактористом, шахтарем, на нафтових промислах. Ближче до 40 років захворів на туберкульоз.

"...А потім раптом прийшов момент, коли він зрозумів, що жити так не можна і пора душу рятувати...", – розповідав отець Іона своїм парафіянам. Будучи в лікарні, він бачив, як навколо вмирають, і тоді він присягнувся Богові, що якщо Господь його зцілить, то він піде в монастир. Майбутньому старцю було бачення Пресвятої Богородиці, яка вказала йому на Одеський Свято-Успенський монастир. Відтоді більше 40 років отець Іона перебував у чернечому постригу.