Засновник Facebook пожертвував $ 500 млн на благодійність

Як повідомляє РІА Новости, Цукерберг передав 18 млн акцій компанії некомерційній організації Silicon Valley Community Foundation, яка займається благодійними проектами в галузі освіти і охорони здоров'я. "Я сподіваюся, що наші нові проекти принесуть максимальний позитивний і довгостроковий ефект", - написав Цукерберг на власній сторінці в Facebook.

Facebook була заснована Цукербергом у 2004 році як онлайн-майданчик для спілкування студентів Гарвардського університету. Через вісім років число користувачів Facebook перевищило 900 мільйонів чоловік, понад 488 мільйонів користуються мобільними сервісами соцмережі.

Щодня користувачі сайту завантажують більше 300 мільйонів фотографій і залишають близько 3,2 мільярда коментарів і позначок "Мені подобається".