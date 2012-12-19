Завтра в Україні - до 20° морозу

Завтра у південній частині України очікуються складні погодні умови: сніг та мокрий сніг, хуртовини, пориви північно-східного вітру 17-22 м/с, місцями 25-30 м/с, у Криму мокрий сніг з дощем, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь.

Температура вночі 5-10°, вдень 3-8° морозу, в Криму протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, на Південному узбережжі вдень 3-5° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцтентрі.

На решті території утримається холодна погода з температурою вночі 12-17°, на півночі Лівобережжя до 20° морозу, вдень 8-13° морозу; на Закарпатті вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу.

Без істотних опадів, лише у центральних областях невеликий сніг. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, у центральних та східних областях подекуди пориви 15-20 м/с. На дорогах країни ожеледиця.

У Київській області у четвер утримається холодна погода з температурою вночі 12-17°, вдень 8-13° морозу. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с.

У Києві завтра холодна погода з температурою вночі 14-16°, вдень 9-11° морозу. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с.