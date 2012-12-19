В Укрреставрації кажуть, що вночі у Гостинному дворі були одні наркомани

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після того, як громадські активісти штурмували будівлі Гостинного двору і їх централізовано завели у внутрішній двір будівлі.

Зокрема, Д.Ярич пропонує у цьому договорі прописати, представники яких саме організацій матимуть право проходити на територію Гостинного двору, вказати кількість представників та місце розташування цих людей.

Крім того, Д.Ярич зазначив, що проект реконструкції Гостинного двору передбачає утворення тут торговельно-офісного центру.

«Я гарантую, що ніяких надбудов не буде. Висота будівлі залишиться та ж сама», - сказав він.

Водночас Д.Ярич заявив, що «нічного нападу», про який стверджують громадські активісти, не було. «Вигнали активістів за їх поведінку», - сказав він і додав, що «тут одні наркомани були».

У свою чергу громадські активісти стверджують, що з приміщення, де вони базувалися, було викрадено плазмовий телевізор та їхні особисті речі.

Наразі громадські активісти намагаються розблокувати заїзд до Гостинного двору, який було перекрито КамАЗом.

Як повідомлялося, захисники Гостинного двору заявили про побиття активістів. За їх словами, вночі 19 грудня в Гостинний двір увірвалися невідомі у чорній формі і виштовхали частину активістів, які перебували всередині, на вулицю. Крім того, противники реконструкції будівлі заявили, що нападники застосували сльозогінний газ і спецзасоби, які дозволені для використання тільки співробітникам правоохоронних органів.

За словами потерпілих, міліція не вжила жодних дій щодо нападників.

Довідка УНІАН. Гостинний двір - торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році замість старого двору (60-ті роки XVIII ст., архітектор Іван Григорович-Барський).

19 липня цього року Окружний адміністративний суд Києва відмовився припинити дію постанови Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року про виведення Гостинного двору з Державного реєстру пам'яток архітектури і зупинити будівельні роботи на його території.

Також є рішення Київради від 20 вересня ц.р., згідно з яким депутати передали ПАТ «Спільне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» в оренду на 5 років земельну ділянку площею 1,02 гектара на Контрактовій площі, 4, на якій розташований Гостинний двір, для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на плани влади зробити в Гостинному дворі торговий центр і частково його перебудувати київські активісти розпочали акцію протесту. Створення чергового торгового центру, тим більше в будівлі історичної пам'ятки, кияни вважають недоцільним.