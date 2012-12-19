У Харкові телефонний терорист замінував вокзал і вимагає $ 100 тисяч

Чоловік, який телефонував, вимагав заплатити йому 100 тисяч доларів, тоді він повідомить про місце закладення вибухівки.

Після отримання повідомлення працівниками міліції негайно вжито комплекс організаційних заходів, передбачених спеціальним планом дій при виникненні надзвичайної ситуації.

Зараз на місці події працює посилена слідчо-оперативна група УМВС України на Південній залізниці на чолі з начальником управління генерал-майором міліції Андрієм Мельниченком, посилені наряди міліції, вибухо-технічна служба, кінологічна служба, співробітники МНС, СБУ, повідомляє 057.ua.

Територія вокзалу оточена, евакуйовані близько 1800 пасажирів і співробітників залізниці. Рух поїздів здійснюється через віддалені шляхи.