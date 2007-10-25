У Києві невідомий розбив у переході пляшку з отрутою: 6 осіб госпіталізовані
17:46, 25 жовтня 2007Суспільство
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Міліція розслідує інцидент
Сьогодні в Києві в підземному переході на Севастопольській площі чоловік випадково розбив скляну пляшку із невідомою отруйною речовиною.
Внаслідок цього 6 осіб відчули погіршення самопочуття та були госпіталізовані, повідомили УНІАН у столичній міліції.
Наразі встановлюється, що це за речовина, додали правоохоронці.
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