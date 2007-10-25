У Києві невідомий розбив у переході пляшку з отрутою: 6 осіб госпіталізовані

Сьогодні в Києві в підземному переході на Севастопольській площі чоловік випадково розбив скляну пляшку із невідомою отруйною речовиною.

Внаслідок цього 6 осіб відчули погіршення самопочуття та були госпіталізовані, повідомили УНІАН у столичній міліції.

Наразі встановлюється, що це за речовина, додали правоохоронці.