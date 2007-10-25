”Клонований” TIR намагався виїхати з України до Росії і Молдови одночасно
Триває слідство
Два вантажних автомобіля марки „Сканія” затримали співробітники Державної прикордонної служби України. Причиною для цього став той факт, що обидва транспортні засоби мали одинакові номери.
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, один автомобіль з причепом яскраво-червоного кольору виявили вчора на Одещині. Він під керуванням громадянина Молдови перетинав кордон з України до Молдови в пункті пропуску „Великоплоське”.
Водночас прикордонникам вдалося з’ясувати, що автомобіль „Сканія” з аналогічним номером уже перебуває в пункті пропуску „Грем’яч” Чернігівського загону, що на кордоні з Росією. Ця вантажівка, щоправда з темним кузовом, мала перетнути лінію державного рубежу ще 21 жовтня, однак через невідповідність дійсного вантажу (посуд) з вказаним в документах (вироби з фарфору) затрималася. Наразі весь товар з неї вивантажено на митний склад перепускного пункту, де його оцінюватимуть експерти. Крім цього, правоохоронцям доведеться встановлювати, яка з двох вантажівок-близнюків є справжньою.