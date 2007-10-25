”Клонований” TIR намагався виїхати з України до Росії і Молдови одночасно

Два вантажних автомобіля марки „Сканія” затримали співробітники Державної прикордонної служби України. Причиною для цього став той факт, що обидва транспортні засоби мали одинакові номери.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, один автомобіль з причепом яскраво-червоного кольору виявили вчора на Одещині. Він під керуванням громадянина Молдови перетинав кордон з України до Молдови в пункті пропуску „Великоплоське”.

Водночас прикордонникам вдалося з’ясувати, що автомобіль „Сканія” з аналогічним номером уже перебуває в пункті пропуску „Грем’яч” Чернігівського загону, що на кордоні з Росією. Ця вантажівка, щоправда з темним кузовом, мала перетнути лінію державного рубежу ще 21 жовтня, однак через невідповідність дійсного вантажу (посуд) з вказаним в документах (вироби з фарфору) затрималася. Наразі весь товар з неї вивантажено на митний склад перепускного пункту, де його оцінюватимуть експерти. Крім цього, правоохоронцям доведеться встановлювати, яка з двох вантажівок-близнюків є справжньою.