НСНУ: пам’ятник Катерині II є наругою над пам’яттю тисяч замучених патріотів

“Народний Союз Наша Україна» рішуче засуджує намір міської влади Одеси відкрити 27 жовтня пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві НСНУ.

За словами авторів заяви, “відкриття такого пам’ятника, та ще й улаштування з цього приводу свята, є наругою над пам’яттю тисяч замучених Катериною українських патріотів і викликом усьому українському народові”.

Як стверджують в НСНУ, однозначно негативну оцінку ролі Катерини ІІ в історії України дають усі фахові історики. “Український народ склав безліч пісень про «вражу матір», яка «розбила Січ, зруйнувала». Цю оцінку чудово узагальнив Тарас Шевченко у численних поетичних рядках свого «Кобзаря», йдеться в заяві.

“Саме за наказом Катерини було зруйновано Запорізьку Січ, ліквідовано демократичний устрій України, закріпачено українських селян, знищено українську освіту. Тисячі українців було закатовано, а ще більше - ув’язнено, заслано до Сибіру та Півночі”, - наголошують в НСНУ.

В “нашоукраїнців” викликає подив “впертість, з якою одеська влада, перед цим очистивши центр Одеси від монументів Леніну та комуністичним катам України, намагається, натомість, поставити пам’ятники іншим поневолювачам”.

“Спроби заднім числом перейменувати пам’ятник Катерині, встановлений століття тому на знак утвердження чужоземного панування, на пам’ятник «засновникам міста» не витримують критики. Це місто засноване за правління Великого князя литовського та руського Вітовта і згадується в документах від 1415 року, а російська імператриця лише дала йому нову назву. Такі перейменування в нашій історії дуже поширені, але нікому не спадає на думку вважати перейменування будь-якого міста його заснуванням”, - підкреслюють автори заяви.

За їхніми словами, Одеса незабаром відсвяткує своє 600-ліття і “спроби майже втричі зменшити вік міста є прямою фальсифікацією історії на догоду колишній метрополії”.

«Наша Україна» рішуче засуджує дії Одеської міської влади, спрямовані на встановлення в місті пам’ятника Катерині ІІ, і попереджає, що спроби відкрити цей пам’ятник призведуть лише до громадянського протистояння.

НСНУ закликає всі демократичні сили і всі державні інституції “дати оцінку провокаційним діям Одеської міської влади і не допустити, щоб на українській землі стояли пам’ятники її поневолювачам”.