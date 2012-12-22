Держбанки викуповують надлишок валюти на міжбанку

“Держбанки перебувають в короткій валютній позиції. Вони продавали валюту восени, коли спостерігався її дефіцит на ринку внаслідок підвищеного попиту. Зараз вони поповнюють свої валютні запаси, викуповуюючи вже надмірну пропозицію валюти з ринку, тим самим утримують курс гривні від надмірного зміцнення”, - сказав УНІАН ділер одного з комерційних банків, зазначивши, що котирування на міжбанку за парою грн/дол. за короткий проміжок часу змінилися з 8,10 грн/дол. до 8,05 грн/дол.

За його словами, ця ситуація не типова для кінця року, оскільки зазвичай в цей час імпортери купують валюту для розрахунків за своїми контрактами.

“На сьогоднішній день ми не бачимо передумов для того, щоб долар почав дорожчати”, - відзначив банкір.

У свою чергу, ділер іншого банку вважає, що після Нового року ситуація може мати тенденцію на зниження курсу гривні. Він пояснює це тим, що підвищиться попит на валюту, зокрема, її купуватиме “Нафтогаз” для розрахунків за імпортований газ.

“Після Нового року все відіграється назад”, - висловив упевненість банкір.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 21 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0910/8,1000, до 12:00 ціни впали до 8,0600/8,0750, а на час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0580/8,0610.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2632/36, до 12:00 ціни знизилися до 0,2621/25. На час закриття ціни залишилися на тому самому рівні.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6810/10,6945, до 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз - 10,6350/10,6585. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,6380/10,6455.