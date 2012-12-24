Добкін запропонує новому власнику «Металіста» купити і стадіон

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю інформагентству Status quo голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, коментуючи продаж бізнесменом Олександром Ярославським свого клубу новому інвестору.

М.Добкін підтвердив, що ФК «Металіст» купив Сергій Курченко, який, за словами губернатора, досить успішний бізнесмен і компетентна людина. «Курченко - новий власник клубу «Металіст», а чи захоче він публічності (щоб бути президентом клубу), це інше питання», - сказав обласний голова.

За його словами, укладання угоди з продажу ФК «Металіст» тривало більше місяця. А переговори з продажу клубу - ще довше. На думку губернатора, говорити про те, що причиною продажу клубу став намір передати обласний спорткомплекс «Металіст» у власність міста, буде неправильно.

В інтерв’ю М.Добкін відзначив, що не коректно говорити, що О.Ярославський склав із себе повноваження президента ФК «Металіст» і передав зобов'язання з його фінансування іншому інвестору. «Ярославський продав клуб, це приватна власність», - підкреслив губернатор.

Крім того, він відзначив, що хотів би, щоб після після продажу клубу весь менеджмент залишився, зокрема, генеральний директор ФК «Металіст» Сергій Волик та головний тренер команди Мирон Маркевич. Також губернатор додав, що надалі, при будь-яких розкладах, фінансування «Металіста» буде однозначно не меншим, а то й більшим, ніж зараз.

М.Добкін додав, що найближчим часом проведе переговори з новим власником клубу про подальші плани співпраці, якому, в тому числі, буде запропоновано і викупити стадіон «Металіст».

Посилаючись на власні джерела, «SQ» пише, що «існує варіант, за якого президентом ФК клубу може стати син президента України Віктор Янукович».

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня депутати Харківської міськради прийняли звернення до голови облради Сергія Чернова з проханням передати ОСК «Металіст» в комунальну власність міста Харкова. У 2007 році, на період реконструкції та підготовки до Євро-2012, ОСК «Металіст» було передано містом в управління Харківської обласної ради.

20 грудня президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський заявив, що може припинити фінансування клубу в зв’язку із заявами мера Харкова Геннадія Кернеса про те, що стадіон «Металіст» має бути повернуто в комунальну власність Харкова.

В інтерв’ю виданню Forbs О.Ярославський заявив, що всі домовленості про державно-приватне партнерство в рамках реконструкції стадіону «Металіст» у Харкові порушені.

Президент ФК «Металіст» підтвердив, що між ним і Г.Кернесом є особисті конфлікти. «Держава гарантує захист інвестора. А нинішня ситуація – це грабіж серед білого дня», - наголосив він.

21 грудня М.Добкін, коментуючи конфліктну ситуацію, заявив про те, що він не виключає можливості продажу стадіону «Металіст» приватній особі.

Сьогодні, 24 грудня, О.Ярославський заявив, що складає із повноваження президента ФК «Металіст» і передав зобов'язання з його фінансування іншому інвестору заявивши: "Причина, з якої я змушений залишити клуб: незрозумілі претензії міської влади до мене як до інвестора і, як наслідок, безпрецедентний психологічний тиск, який чиниться на команду і колектив. Ця нездорова атмосфера ставить під загрозу все, що створено важкою працею багатьох людей».

Цього ж дня сайт футбольного клубу повідомив, що досягнуто домовленості з групою компаній «ГазУкраїна» щодо придбання ФК «Металіст» у О.Ярославського. Компанія заявила, що підтримає команду на відповідальному етапі розвитку і виступить в якості інвестора футбольного клубу.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» на 40 тисяч глядацьких місць був реконструйований до Євро-2012 і офіційно відкритий 5 грудня 2009 р. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена О.Ярославського (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH і ФК «Металіст), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума внесених у той час в реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн дол. У 2011 р. О.Ярославський додатково інвестував у реконструкцію ігрового поля стадіону «Металіст» близько 3 млн євро.