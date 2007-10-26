У Тернополі через холод в приміщеннях студенти вузу відмовилися ходити на пари

У Тернополі через холод в приміщеннях студенти Інституту економіки і підприємництва відмовилися ходити на навчання.

Як передає кореспондент УНІАН, студенти написали відповідні заяви в ректорат інституту.

Вуз залишився без теплопостачання, оскільки відомча котельня відкритого акціонерного товариства “Текстерно”, яка має подавати тепло у приміщення вузу, не розпочала опалювальний сезон. Голова правління ВАТ “Текстерно” Катерина АЛЕКСАНДРОВА пояснила, що підприємство не має необхідних для ремонту котельні 700 тис. грн. Нещодавно міська та обласна рада звільнили підприємство від сплати земельного податку, однак завдяки цьому ВАТ зекономить лише 70 тис. грн.

“Ми стали заручниками ситуації. Якби нас попередили раніше, то ми б збудували свою котельню. А так ми кошти спрямували на добудову третього поверху вузу”, — заявила кореспонденту УНІАН ректор вузу Ольга БІЛОУС. За словами О.БІЛОУС, у понеділок вона планує зустрітися з мером Тернополя Романом ЗАСТАВНИМ, щоб вирішити цю ситуацію. Наразі у кабінетах вузу холодно, обігрівають, за словами О.БІЛОУС, лише дві аудиторії для заочників. Також на навчання ходять студенти факультету “Політологія”.

За словами ректора, решта студентів перестали ходити на навчання наприкінці минулого тижня, коли похолодало. Спочатку заняття намагалися проводити у аудиторіях, що знаходяться на сонячному боці будинку, де було трохи тепліше, однак потім стало холодно й там, і студенти перестали ходити на навчання.

Ректор не може спрогнозувати, коли відновиться навчальний процес у вузі. “Сподіваюсь, що скоро. Я вже говорила із заступником голови обладміністрації, а в понеділок ще приїде мер, і я думаю влада таки знайде вихід із ситуації, щоб котельня запрацювала”, — сказала О.БІЛОУС. Вона зауважила, що крім Інституту економіки і підприємництва не опалюється ще близько 30 будинків, які б мали забезпечувати теплом котельні ВАТ “Текстерно”.