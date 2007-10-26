”Вісімка” врізалася в колону курсантів: двоє загиблих, четверо поранених

У Львівській області поблизу Яворівського військового полігону водій «вісімки» врізався в колону курсантів.

Загинуло двоє юнаків, ще четверо травмовано, повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС України у Львівській області.

Надзвичайна подія сталася вчора о 23.40 в селі Старичі Яворівського району. Водій автомобіля ВАЗ-2108 на великій швидкості скоїв наїзд на колону курсантів Львівського університету сухопутних військ, які поверталися з тренувань, що проходили на Яворівському військовому полігоні, на навчально-тренувальну базу, яка знаходиться за кілька сотень метрів від полігону, в селі Старичі.

За повідомлення обласного управління міліції, «вісімка», за кермом якої перебував 25-річний житель Львівщини, буквально протаранила колону курсантів. Під колесами автомобіля загинули двоє юнаків. Ще четверо важко травмовані і госпіталізовані до лікарні.

На даний час проводиться розслідування, перевіряється, чи був водій у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу.