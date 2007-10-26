У Києві невідомі побили бітами і вдарили ножем головного політтехнолога Литвина

Сьогодні зранку в Києві, в районі вулиці Кіквідзе, було скоєно замах на одного з політтехнологів Блоку Литвина Олега Шеремета. Як стало відомо «Хрещатику», об 11.00 він вийшов з будинку до машини, щоб відправитись на зустріч в Бориспільську районну державну адміністрацію, де в цей час його чекали голова району, мешканці села В.Олександрівка та представники компанії «Нелора-Ленд».

Біля машини на Олега Шеремета напали двоє невідомих, які нанесли йому декілька ножових поранень і ударів бітами. Незважаючи на це, постраждалий зміг доїхати до місця зустрічі і там йому викликали швидку.

За інформацією «Хрещатика», Олег Шеремет є комерційним директором «Земельно-ресурсного клірингового центру» і займається юридичною підтримкою мешканців села В.Олександрівка з продажу земельних паїв. Сьогодні повинна була пройти зустріч з представниками компанії, яка хотіла викупити ці паї. Також Олег Шеремет на останніх перевиборах до Верховної Ради, керував групою американських політтехнологів на чолі з Гері Келнером, які консультували Блок Литвина.

Як повідомив заступник голови Народної партії і кандидат в народні депутати Олег Зарубінський, замах пов’язаний з земельними справами пана Шеремета. «Наскільки мені відомо, у Олега Шеремета виникли серйозні проблеми з комерційними структурами, які крали землю у селян. Навіть були судові процеси з ними, тому він потрапив в ціль у цій боротьбі», - заявив Олег Зарубінський.

«Хрещатик»