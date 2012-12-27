Міліція з'ясує, через чию недбалість у Києві бурулькою вбило жінку

Про це УНІАН повідомили у Шевченківському райуправлінні ГУМВС України в місті Києві.

Як зазначили в міліції, 26 грудня близько 18.00 з даху будинку № 20 по вул. Ярославів Вал впала крижана брила і травмувала 49-річну жінку, яка йшла по тротуару.

Постраждала була доставлена в Київську міську клінічну лікарню. За інформацією медиків, вона отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом поперекового відділу хребта, забій грудної клітки, забій серця, травми внутрішніх органів. Сьогодні о 5.00 жінка померла.

Дану інформацію внесено до журналу єдиного обліку та єдиного реєстру досудових розслідувань. За фактом смертельного травмування людини слідчим відділом Шевченківського райуправління столичної міліції відкрито кримінальне провадження за статтею 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість».

Триває досудове розслідування.