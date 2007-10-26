Водій, який врізався у колону курсантів, визнав свою вину

Водій ВАЗ-2108, який сьогодні вночі біля с. Старичі Яворівського району Львівської області врізався у колону курсантів, визнав свою вину.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, колона курсантів (109 осіб) Сухопутних військ Національного університету „Львівська Політехніка” поверталась з Яворівського полігону до місця ночівлі. На колону наїхав автомобіль ВАЗ-2108, яким керував 25-річний чоловік, що перебував у нетверезому стані. В автомобілі, окрім водія, було ще двоє осіб.

На місці події загинули лейтенант - командир взводу Львівського інституту Сухопутних військ і студент четвертого курсу. Шістьох студентів травмовано, їх госпіталізовано у Новояворівську міську лікарню.