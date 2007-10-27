У рейтингу привабливості для бізнесу Україна пасе задніх

Україна опинилась на 70-му місці у рейтингу привабливості умов для ведення підприємницької діяльності на 2008-2012 роки.

Як повідомляє радіо “Свобода”, загалом у списку, який уклав дослідницький відділ британського тижневика Economist, 82 країни світу.

Хоча Україна піднялась на 5 місць порівняно з рейтингом на 2003-2007 роки, вона й надалі значно відстає від колишніх комуністичних країн Східної Європи і країн Балтії. Її випереджають також Росія і Казахстан.

Найпривабливішим британські фахівці вважають бізнес-середовище у Данії, Фінляндії та Сінгапурі.

Оцінювали переваги і перешкоди для ведення підприємницької діяльності у кожній з країн. Це уможливило надання їм загального рейтингу, а також рейтингів у десяти різних категоріях. Були використані, зокрема, бізнес-огляди та оцінки фахівців і враховано близько 90 показників щодо умов для бізнесу.