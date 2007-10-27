У Києві з перервою у півгодини пограбували два банки

Вчора у Києві двоє невідомих скоїли напад на філії «Укрпромбанку» у Шевченківському районі та «Індексбанку» у Печерському районі столиці.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України в м. Києві, перший напад стався о 15.10. Невідомий зайшов у приміщення «Укрпромбанку», який розташовано на вул. Мельникова, і погрожуючи співробітникам банку, вкрав 90 тис. грн., 2 тис. доларів і 50 євро.

Через півгодини у Печерському району невідомий скоїв пограбування «Індексбанку», застосувавши вогнепальну зброю, з якої зробив постріл у повітря, і заволодів приблизно 10 тис. грн.

Як зазначили у ЦГЗ, обидва нападники були без масок. Складено фотороботи і проводяться слідчо-оперативні заходи.

Цього року це вже сьоме пограбування відділень банків у столиці.