На Волині діти пішли до річки кататися на санчатах і не повернулися додому

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, орієнтовно о 17.00 29 грудня в смт. Колки Маневицького району двоє дітей 2002 та 2004 років народження, залишившись без нагляду батьків, пішли кататись на санчатах до річки Стир та не повернулись додому.

До пошуково-рятувальних робіт залучено підрозділи МНС, у тому числі водолазно-рятувальну групу, працівників міліції та місцевих жителів.

Водолазами виконано шість занурень і обстежено близько 900 м русла річки.

Станом на 7.00 1 січня дітей не знайдено, пошукові роботи тривають.

Координацію дій залучених сил здійснює оперативна група Територіального управління МНС у Волинській області.