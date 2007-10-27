В Одессі міліція стоятиме під пам’ятником Катерині ІІ ”скільки треба буде”

Катерининську площу в Одесі, на якій сьогодні ввечері відкрито пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ, досі відгороджують з трьох боків високі металеві парапети, за якими несуть чергування близько півсотні міліціонерів, спеці підрозділи “Беркут” та активісти громадської організації “Единое Отечество”.

Як передає кореспондент УНІАН, рух транспорту в цьому місці перекрито, хоча учасники церемонії відкриття пам’ятника, в тому числі її супротивники – члени товариства Українського козацтва, партій “”ПРП”, “Свободи” та інші - залишили площу.

На запитання журналістів, чи нестиме міліція вахту довкола пам’ятника цілодобово, один з офіцерів-правоохоронців заявив: “Скільки треба буде, стільки й охоронятимемо монумент”.

За 100 метрів від пам’ятника грає Національний симфонічний оркестр під управління Хобарта ЕРЛА.

Як повідомляв УНІАН, скульптурна композиція на згадку про засновників Одеси була встановлена в 1900 році і знесена в 1920-у. Фрагменти меморіалу зберігаються в історико-краєзнавчому музеї.

На місці, де стояла композиція, в 1965 році було встановлено пам`ятник матросам-потьомкінцям. У 2007 році його демонтували і перенесли на Митну площу.

Фінансував спорудження пам’ятника російській імператриці депутат Одеської міської ради, мільйонер Руслан ТАРПАН.