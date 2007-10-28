В Івано-Франківську презентували книгу ”Роман Шухевич - пластун”
06:59, 28 жовтня 2007Суспільство
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Наступні - Львів, Тернопіль, Луцьк і Рівне
В Івано-Франківську презентовано книгу "Роман Шухевич – пластун. Юнацькі та молоді роки Головного командира УПА".
Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській станиці Пласту, у книзі презентовані спогади та архівні матеріали, які дають можливість розкрити маловідомі сторінки з життя Р.Шухевича, його діяльність у Пласті та молодіжному націоналістичному підпіллі у 20-х роках минулого століття.
Найближчим часом презентації книги також відбудуться у Львові, Тернополі, Луцьку і Рівному.
Сьогодні в Івано-Франківську відбувається Всеукраїнська спартакіада пластунів, у якій беруть участь майже 600 представників цієї організації. Спартакіада приурочена до 65-річчя утворення Української повстанської армії.
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