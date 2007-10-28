В Івано-Франківську презентували книгу ”Роман Шухевич - пластун”

В Івано-Франківську презентовано книгу "Роман Шухевич – пластун. Юнацькі та молоді роки Головного командира УПА".

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській станиці Пласту, у книзі презентовані спогади та архівні матеріали, які дають можливість розкрити маловідомі сторінки з життя Р.Шухевича, його діяльність у Пласті та молодіжному націоналістичному підпіллі у 20-х роках минулого століття.

Найближчим часом презентації книги також відбудуться у Львові, Тернополі, Луцьку і Рівному.

Сьогодні в Івано-Франківську відбувається Всеукраїнська спартакіада пластунів, у якій беруть участь майже 600 представників цієї організації. Спартакіада приурочена до 65-річчя утворення Української повстанської армії.