Мешканці Новобогданівки скаржаться Шуфричу на цілодобові вибухи

Міністр із надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ направив на територію 275-ї артилерійської бази Міноборони спеціальну комісію для вивчення фактів, наведених у заяві жителів Новобогданівки Запорізької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, Н.ШУФРИЧ сказав: «Я з повагою поставлюся до будь-якої інформації щодо робіт у Новобогданівці, якщо вона буде обгрунтована. Але якщо факти, наведені в заяві жителів селища, не підтвердяться, я не виключаю звернення до правоохоронних органів для вивчення обставин і мотивації подібних заяв, а також вживання відповідних заходів щодо притягнення до відповідальності за дезинформацію. Спекулювати на проблемі Новобогданівки я нікому не дозволю».

Міністр також зауважив, що згідно з доповідями, які йому роблять щодня, зараз темпи підривів снарядів на полігоні під Новобогданівкою вдвічі менші, ніж півроку тому до припинення робіт.

Як повідомляв УНІАН, жителі Новобогданівки вимагають від влади переселити їх до інших населених пунктів.

За словами жительки Новобогданівки Наталії ТИМОФЄЄВОЇ, не зважаючи на те, що МНС має проводити підриви боєприпасів із 15.00 до 18.00, вибухи на полігоні відбуваються “цілодобово”. Вона зазначила, що люди вимагають перенести місце утилізації боєприпасів, оскільки в результаті вибухів у повітря підіймаються шкідливі речовини. Н.ТИМОФЄЄВОЇ повідомила, що у жителів Новобогданівки та інших населених пунктів різко збільшилася кількість захворювань. Крім того, гинуть домашні тварини, а від вибухів руйнуються будівлі.

За її словами, місцеві жителі звернулися з вимогою припинити вибухи до МНС, Кабінету міністрів і Секретаріату Президента, але реакції не було.

Жителі Новобогданівки звернулися з позовом до суду до Міноборони й МНС, але 26 жовтня під час розгляду справи суддя Солом’янського райсуду м. Києва Олеся СИТАЙЛО попросила їх залишити зал засідання й перенесла розгляд справи. Наступне засідання відбудеться 15 листопада.

29 грудня 2006 Н.ШУФРИЧ запевнив, що на початку 2009 року МНС ліквідує наслідки вибухів на 275-й базі ракет і боєприпасів Міністерства оборони під Новобогданівкою . Н.ШУФРИЧ підкреслив, що МНС та інші органи влади зроблять усе можливе, щоб убезпечити населення Новобогданівки від повторення вибухів. Він підкреслив, що під час підриву боєприпасів від малої до максимальної потужності розліт осколків становить не більш 12 метрів. За словами міністра, апробований метод не загрожує екології й забезпечує безпеку населення та захист від шуму.

Запорізька обласна санепідемстанція знайшла в Новобогданівці в повітрі перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у момент проведення знищення боєприпасів. Інших порушень у стані навколишнього середовища в Новобогданівці та інших населених пунктах, розташованих у безпосередній близькості від місця підриву боєприпасів, співробітниками облСЕС не виявлено.

*** Пожежі й вибухи снарядів на складі боєприпасів 275-ї артилерійської бази відбувалися за останні три роки тричі: в травні 2004 року, липні 2005 року та серпні 2006 року. В результаті загинуло п`ятеро осіб, було поранено понад 10 осіб.