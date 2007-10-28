Міліція вилучила у безробітного киянина 970 таблеток “екстазі”

У Печерському районі міста Києва затримано 36-річного місцевого жителя, без постійного місця роботи, з автомашини якого вилучено 970 таблеток “екстазі”.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Всього за добу за злочини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин затримано 121 особу, у яких вилучено 23,7 кг наркотичних засобів.