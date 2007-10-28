Міліція вилучила у безробітного киянина 970 таблеток “екстазі”
12:12, 28 жовтня 2007Суспільство
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Повідомлення МВС України
У Печерському районі міста Києва затримано 36-річного місцевого жителя, без постійного місця роботи, з автомашини якого вилучено 970 таблеток “екстазі”.
Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
Всього за добу за злочини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин затримано 121 особу, у яких вилучено 23,7 кг наркотичних засобів.
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