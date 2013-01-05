У прикордонників на Різдво побільшає роботи

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, додаткове ускладнення обстановки можливе через погодні умови, погіршення яких може призвести до збільшення ризиків переохолодження учасників міжнародного руху.

У Держприкордонслужбі відзначають, що 3 січня за добу в пункті пропуску «Краківець» через державний кордон було пропущено майже 2 тисячі транспортних засобів та 55 туристичних і рейсових автобусів.

В середньому за годину прикордонниками оформлялось 82 автомобілі. При цьому фактична пропускна спроможність даного пункту пропуску - лише 1500 легкових транспортних засобів на добу.

З метою забезпечення ритмічності пропускних операцій у пунктах пропуску та створення комфортних умов для подорожуючих Держприкордонслужбою було ініційовано і проведено низку координаційних нарад із залученням представників державних контролюючих служб та органів місцевого самоврядування.

Окремо були визначені заходи з підготовки пунктів пропуску до функціонування під час несприятливих погодних умов, різкого збільшення пасажиро-транспортних потоків, облаштування окремих місць для обігріву громадян та стоянок транспортних засобів, а також надання допомоги особам, які зазнали лиха.

Для завчасного отримання попередньої інформації стосовно переміщення через державний кордон організованих груп, у тому числі дитячих, додаткових туристичних потягів, автобусів та автоколон було залучено перевізників, туристичних операторів та адміністрації підприємств.

З метою зменшення часу для проходження контрольних процедур збільшено кількість прикордонних нарядів, а також проведено зустріч з прикордонниками Польщі щодо уточнення технології пропуску для збільшення пропускних операцій під час Різдвяних свят.

Крім того, Держприкордонслужба ще раз звертає увагу громадян, які перетинатимуть у цей період кордон, до необхідності ознайомитися з порядком та особливостями перетинання кордону для уникнення непорозумінь у пунктах пропуску.

Довідкову інформацію щодо порядку перетину держкордону громадянами України, іноземцями та пасажирами з дітьми можна отримати на сайті Держприкордонслужби або за телефонам служби довіри, яка працює цілодобово (044) 527-63-63.