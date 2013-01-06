Чоловік кинувся за дружиною в колодязь і тримав її на руках до приїзду рятувальників

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служи надзвичайних ситуацій України, нещасний випадок стався учора, 5 січня, в смт. Казанка.

Зокрема, о 16.14 до рятувальників надійшло повідомлення від мешканки цього селища про те, що по вул. Фрунзе на території приватного домоволодіння двоє людей потрапили в криницю.

На місце виклику одразу виїхав загін рятувальників. Як з`ясувалось у триметровому колодязі знаходились чоловік з жінкою. Працівники цивільного захисту спустили до потерпілих пожежний пояс з рятувальними мотузками. За вказівками рятувальників чоловік закріпив мотузки, після чого з води дістали спочатку жінку, а згодом і чоловіка.

Як потім стало відомо зі слів чоловіка, його дружина набирала воду з криниці, не втрималася і впала вниз. Не роздумуючи, 38-річний чоловік відразу скочив за жінкою у криницю та, до приїзду рятувальників, тримав її на поверхні води, адже жінка при падінні отримала струс мозку та пошкодила ногу, зазначається в повідомленні.

На даний час потерпіла 37-річна жінка знаходиться в Казанківській центральній районній лікарні, додали в прес-службі.