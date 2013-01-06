Кременчуцький НПЗ створить власну комісію з перевірки якості палива

Про це кореспонденту УНІАН заявив перший заступник голови правління ПАТ "Укртатнафта" Олексій Плакасов. "Для розслідування ситуації з заарештованим паливом, на НПЗ буде створена комісія, основним завданням якої стане об'єктивна оцінка вироблених ПАТ" Укртатнафта "нафтопродуктів.

До роботи комісії ми також готові залучити представників податкової адміністрації, товариства споживачів і журналістів. Іншим завданням комісії буде виявлення недобросовісних партнерів, які використовують паливо, вироблене Кременчуцьким НПЗ, - повідомив пан Плакасов. - У випадку, якщо такі будуть виявлені - підприємство повністю розірве з ними відносини. "

Крім цього прийнято рішення призупинити на час роботи комісії поставки бензину і дизпалива на вітчизняні нафтобази та заправні комплекси. Олексій Плакасов також пояснив, що дане рішення виникло у зв'язку з діями Державної податкової служби у Вінницькій, Харківській, Житомирській, Чернівецькій та ряді інших областей, де її представниками, під приводом перевірки якості палива, були вилучені значні запаси нафтопродуктів у компаній, що працюють з Кременчуцький НПЗ.

У той же час на підприємстві не сумніваються, що їх продукція відповідає всім міжнародним стандартам. Тому Кременчуцький НПЗ продовжить експортні поставки палива в повному обсязі, згідно своїх зобов'язань, оскільки ніяких претензій від закордонних партнерів до якості продукції, що поставляється не надходило. Заступник голови правління ПАТ "Укртатнафта" з виробництва та капітального будівництва Сергій Кошелюк зазначив, що на НПЗ впевнені в якості продукції: "Для того, щоб продукція відповідала вимогам ринку (в першу чергу, кінцевих споживачів), протягом останніх трьох років була проведена серйозна модернізація виробництва і внутрішніх процесів.

Ці заходи дозволили кардинально поліпшити якість виробленого бензину і дизельного палива - перейти від старого радянського ГОСТу до виробництва палива стандарту Євро-4 і вивести на ринок принципово нове для Украніни дизельне паливо арктичного класу. Дана модернізація проводилася за участю провідних світових компаній - Shell, Criterion, Axens, BASF, UOP. За цей час у ремонти і капітальне будівництво було вкладено понад 1 млрд грн і 1,3 млрд заплановано в якості інвестицій на найближчі три роки. З точки зору технічної оснащеності, ПАТ "Укртатнафта "по міжнародній сертифікації комплексності, складності процесів і глибині переробки в одиницях індексу Нельсона оцінюється в 6,7 бала, що є гарним середньосвітовими показником - вище середньоросійського та багатьох інших країн."

Довідка УНІАН: ПАТ "Укртатнафта" - єдиний працюючий в Україні НПЗ, який виробляє бензин і дизельне паливо. За підсумками 2012 року, 20% спожитих в Україні нафтопродуктів були вироблені на Кременчуцькому НПЗ, а в роздрібній мережі ця цифра становить 30%. Обсяг продукції, що випускається НПЗ в 2012 році склав близько 3% всього ВВП України.