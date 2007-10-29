Розпочнеться конференція ”Суспільне мовлення: незалежність, свобода слова і програмне різноманітність”

31 жовтня о 10-00 розпочнеться міжнародна конференція “Суспільне мовлення: незалежність, свобода слова і програмне різноманітність”, ініційована Фондом Конрада Аденауера, посольством Федеративної Республіки Німеччина і Академією Української Преси (готель «Національний», вул. Липська 5, 3-й поверх, конференц-зал). Телефон: 234-52-52, info@aup.com.ua.

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