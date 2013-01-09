У Донецьку 19-річний водій в'їхав в аптеку

16:17, 09 січня 2013
Суспільство
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Водій, керуючи автомобілем без прав, в'їхав в аптеку.

ДТП

У Донецьку 19-річний водій, керуючи автомобілем без прав, не впорався з управлінням і врізався у будівлю аптеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Донецької області, в Київському районі м. Донецька на вул. Артема 19-річний водій, керуючи автомобілем «Hyundai» без водійського посвідчення, не обрав безпечну швидкість руху і виїхав за межі проїжджої частини. В результаті він врізався у будівлю аптеки. У ДТП три пасажири одержали тяжкі травми.

В Управлінні ДАІ відзначили, що під час аварії в автомобілі спрацювали всі подушки безпеки, і винуватець аварії травм не одержав.

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