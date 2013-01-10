Міліціонер отримав за катування умовний вирок

Про це УНІАН повідомили в прес-службі облпрокуратури, уточнивши, що судовим вердиктом підсудному «призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 3 роки з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах терміном на 3 роки і штрафом у розмірі 8,5 тис. грн. На підставі ст. 75 КК України екс-співробітника міліції звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном один рік».

Як відзначають у наглядовому відомстві, представник прокуратури Приморського району Одеси, який підтримував державне звинувачення, просив суд призначити підсудному покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Проте суд погодився з думкою державного обвинувача частково. Прокуратура області вважає ухвалений судом вирок дуже м'яким, у зв'язку з чим внесено апеляцію до Апеляційного суду Одеської області.

В облпрокуратурі нагадали, що у липні 2012 року міліціонер в приміщенні райвідділу міліції, намагаючись «вибити» визнання у скоєнні злочину, завдав тілесні ушкодження громадянину, підозрюваному у скоєнні крадіжки у приміщенні дельфінарію «Немо».

Прокуратурою Приморського району було порушено кримінальну справу стосовно оперуповноваженого кримінального розшуку, згідно з ознаками ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 371 (перевищення влади або службових повноважень і свідомо незаконні затримання, привід, арешт або утримання під вартою) КК України.

Під час досудового слідства також висунуто звинувачення за ч. 1 ст. 127 (катування) КК України, справу направлено до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, група міліціонерів у липні 2012 року знущаннями і катуваннями довела затриманого у Ланжеронівському відділенні міліції Приморського РВВС Одеси до того, що він розпоров собі живіт. Після розголосу цього факту чотирьох міліціонерів було звільнено з органів внутрішніх справ, ще трьох притягнуто до дисциплінарної відповідальності.