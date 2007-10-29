Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на період канікул

“Укрзалізниця” призначила додаткові поїзди на період шкільних канікул.

Як повідомили УНІАН в Управлінні взаємодії зі ЗМІ “Укрзалізниці”, зокрема, призначено додаткові поїзди: №527/528 Донецьк-Феодосія-Донецьк (відправленням з Донецька 26 жовтня, зворотно з Феодосії 27 жовтня) та №583/584 Запоріжжя-Севастополь-Запоріжжя (відправленням із Запоріжжя 27 жовтня в 0 год. 04 хв., зворотно з Севастополя 27 жовтня о 20 год. 55 хв).