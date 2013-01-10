Шахтарів, які захопили кабінет директора, підтримав всеукраїнський страйком

Представники громадських організацій Харківської області входять до Всеукраїнського страйкового комітету обурені порушенням законних і Конституційних прав працівників Відокремленого підрозділу «Шахта «Червоний партизан» ТОВ ДТЕК «Свердловантрацит».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі страйкому.

«Ми офіційно заявляємо, що підтримуємо висунуті шахтарями вимоги, і у випадку невиконання їх, будемо вимушені підтримати гірників будь-якими методами, що не порушують закони України», - йдеться у повідомленні прес-служби страйкому. Повідомлення підписав голова Всеукраїнського страйкового комітету з Харківської області А. Абросимов.

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Як повідомляв УНІАН, 10 січня близько 7-ї години ранку члени Незалежної профспілки міста Свердловська зайняли кабінет директора шахти «Червоний партизан» ДТЕК «Свердловантрацит» Олександра Богданова, вимагаючи скасувати наказ про реорганізацію підприємства й усунути порушення прав членів профспілки.

Шахтарі також вимагають повернути працівникам ТОВ ДТЕК «Свердловантрацит» законну тринадцяту зарплату й виплачувати її за результатами року; визнати робочим часом працівників ТОВ ДТЕК «Свердловантрацит» - час усього фактичного щоденного перебування на роботі в шахті (9 – 10,5 години), включаючи час, який щодня фіксується роботодавцем; ввести тарифні ставки й службові оклади з розрахунку встановленого рівня мінімальної заробітної плати 1073 грн, збільшеної на коефіцієнт-3,234, збільшеної на коефіцієнт - 1,2 і додатково на 30% для працівників, зайнятих на підземних роботах, згідно з вимогами статті 3 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці».

Керівництво шахти «Червоний партизан» розцінило незаконне проникнення на підприємство представників Незалежної профспілки міста Свердловська як «хуліганську витівку».

Довідка УНІАН. Шахта «Червоний партизан» входить до складу підприємства «ДТЕК Свердловантрацит» (Луганська обл).

ДТЕК – найбільша енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

Підприємства ДТЕК працюють в сегментах здобичі і збагачення вугілля, генерації, дистрибуції і продажів електроенергії. У портфелі вугільних активів ДТЕК – 31 шахта і 12 вуглезбагачувальних фабрик в Донецькій, Дніпропетровській і Луганській областях України, а також в Ростовській області Російської Федерації.