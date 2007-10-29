Заборонено ввозити до України птицю і продукти з неї з Канади

Держдепартамент ветеринарної медицини України ввів заборону на ввезення птиці, продуктів та сировини з неї з території Канади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держветмедицини, відповідний наказ сьогодні, 29 жовтня, підписав заступник Головного державного інспектора ветмедицини Володимир ГОРЖЕЄВ.

Заборону, зокрема, введено відповідно до офіційного повідомлення Міжнародного епізоотичного бюро про реєстрацію на території Канади високопатогенного грипу птиці.