Міжнародні експерти бачать серйозну загрозу демократії в Україні

Європейська організація „Група держав проти корупції” (GRECO) при Раді Європи в понеділок оприлюднила дослідження про рівень хабарництва в Україні. Документ містить рекомендацій щодо антикорупційної боротьби, повідомляє Німецька хвиля .

Над звітом працювали незалежні експерти з Німеччини, Великобританії, Словаччини та Литви. Вони ознайомилися з українським законодавством у цій сфері та провели низку зустрічей з представниками урядових організацій. За висновком експертів, корупція в Україні становить серйозну загрозу демократії та верховенству права. Згідно з актуальним звітом GRECO, відповідною базою для реформ у цій галузі може бути проект президента України „На шляху до добропорядності”. Документ містить також 25 рекомендацій щодо подолання корупції в Україні, серед яких, зокрема, створення окремої структури для контролю за втіленням національних антикорупційних стратегій. Цей орган повинен представляти не лише державні організації, а й громадські, та мати достатній рівень незалежності, аби здійснювати ефективний моніторинг. „Група держав проти корупції” відслідковуватиме втілення цих рекомендацій в Україні до кінця 2008 року.