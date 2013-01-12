За хабар у $12 тисяч засуджено сільського голову

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Нижньоапшанського сільського голову було затримано за хабар співробітниками СБУ в березні 2012 року.

Встановлено, що посадовець вимагав і отримав від місцевого мешканця 12,5 тис. дол. за надання дозволу на виготовлення технічної документації на право власності на земельну ділянку. Співробітники СБУ затримали сільського голову «на гарячому» під час одержання ним всієї суми хабара в службовому кабінеті сільської ради.

За матеріалами Управління СБ України в Закарпатській області органи прокуратури порушили стосовно цього посадовця кримінальну справу за ч.3 ст.368 (одержання хабара у великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Тячівський районний суд визнав винним сільського голову за ч.3 ст.368 та призначив йому покарання у вигляді 5 років ув’язнення зі встановленням іспитового терміну 2 роки та позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у державних підприємствах, установах та організаціях на два роки.