У лікарнях Дніпропетровська залишаються 15 постраждалих від вибуху газу

У медичних закладах Дніпропетровська залишаються 15 осіб, в тому числі двоє дітей, які постраждали під час вибуху газу в житловому будинку.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, продовжуються роботи з розбору, демонтажу та вивезенню зруйнованих конструкцій 3-го під`їзду 10-поверхового житлового будинку по вул. Мандриківській, 127, де 13 жовтня стався вибух газу.

Продовжується вивезення особистого майна мешканців 1, 2 та 4 під`їздів.

З місця події вивезено 306 самоскидів з уламками будівельних конструкцій, загальною вагою близько трьох тис. 60 тонн.

До проведення демонтажних робіт від комунальних служб та приватних організацій області і міста залучено 58 чол. та 7 од. спеціальної та інженерної техніки.