На Харківщині митники знайшли в автомобілі метрового крокодила

Як повідомили УНІАН у Харківській обласній митниці, крокодила везла сімейна пара з України.

У спортивній сумці на задньому сидінні автомобіля митники виявили загорнутого у простирадло та плед шестирічного південноамериканського каймана. Крокодил завдовжки близького метра в момент виявлення був напівживим від холоду.

Дозвільні документи, необхідні для переміщення дикої тварини через митний кордон України, у громадян були відсутні.

Складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Крокодил переданий на тимчасове зберігання до Харківського зоопарку.