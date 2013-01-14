На Харківщині митники знайшли в автомобілі метрового крокодила
08:56, 14 січня 2013Суспільство
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На митному пості «Гоптівка» (Харківська область) митники виявили крокодила, якого незаконно в автомобілі Mitsubishi Montero намагалися ввезти з Російської Федерації в Україну.
Як повідомили УНІАН у Харківській обласній митниці, крокодила везла сімейна пара з України.
Крокодил завдовжки близького метра в момент виявлення був напівживим від холоду / Фото : www.aquatek.narod.ru
У спортивній сумці на задньому сидінні автомобіля митники виявили загорнутого у простирадло та плед шестирічного південноамериканського каймана. Крокодил завдовжки близького метра в момент виявлення був напівживим від холоду.
Дозвільні документи, необхідні для переміщення дикої тварини через митний кордон України, у громадян були відсутні.
Складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Крокодил переданий на тимчасове зберігання до Харківського зоопарку.
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