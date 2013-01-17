Голову Варшавської біржі звільнили через фільм його дівчини

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, звільнення Л.Собольовського, який обіймає цю посаду з 2006 року, підтримало не лише Міністерство держмайна, яке контролює 51,7% голосів і ініціювало позачергові збори, а й інші акціонери Варшавської біржі, яка стала публічною компанією в 2010 році.



Новим головою правління призначено Адама Мачеєвського, який працює в компанії з 1994 року і входить у її правління з 2006 року. Він виконуватиме функції голови біржі до проведення нового конкурсу на цю посаду на початку 2014 року.

Однією з причин звільнення називають скандал з пошуком фінансування для художнього фільму, в якому знялася 27-річна партнерка Л.Собольовського, і який виник наприкінці минулого року.

Водночас, польська Gazeta Wyborcza, коментуючи звільнення 47-річного Л.Собольовського, назвала можливою головною причиною звільнення не скандал, який виник через публікації про те, що співробітники Варшавської біржі під його керівництвом намагалися допомогти знайти фінансування для фільму, а через його непростий характер.

"Більшість фахівців ринку капіталу високо цінують компетенцію Л.Собольовського. Але майже всі визнають, що у нього важкий характер і він створює собі багато ворогів", - написала газета з посиланням на учасників ринку.

"Голова біржі має співпрацювати з ринком. Собольовський цього не вміє (...) І саме це, а не допомога своїй колишній асистентці, є головною причиною його звільнення", - відзначив один з маклерів.

GW відзначила, що посада голови Варшавської фондової біржі є дуже добре оплачуваною: минулого року доходи вже колишнього керівника правління становили близько 600 тис. дол., половина з яких - зарплата, а решта - різні премії і доплати.

Довідка УНІАН. Скандал через пошук коштів на створення комедії, яка мала називатися "Прокляття фараона", виник після публікації Puls Biznesu у жовтні 2012 року. Наприкінці грудня Рада Варшавської біржі усунула Л.Собольовського з посади, повідомивши, що в результаті проведеного розслідування не знайшла підтверджень, що біржа фінансувала цей фільм. Водночас міністр державного майна Микола Будзановський назвав неетичними спроби Л.Собольовського допомогти, використовуючи свої зв'язки, знайти гроші для фільму, але Л.Собольовській спростував всі звинувачення, заявивши, що у вільний від роботи час може робити все, що йому заманеться.

На створеній на початку 90-х років Варшавській біржі, за останніми даними, котируються папери близько 440 компаній, зокрема 12 - з України.