Три нові станції метро в Києві почнуть діяти одночасно

Будівництво першої черги Куренівсько-Червоноармійській гілки столичного метрополітену в напрямку житлового масиву Теремки, що передбачає введення в експлуатацію трьох станцій – “Деміївська”, “Голосіївська”, “Васильківська” - коштуватиме Києву 1,659 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в інформаційних матеріалах, наданих для ознайомлення під час сьогоднішньої виїзної наради Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на місце будівництва станції “Деміївська”.

Довжина ділянки лінії метрополітену від “Либідської” до “Васильківської” становитиме 3,8 км. На сьогодні на будівництві нової ділянки лінії освоєно 250 млн. грн. На наступний рік для завершення її будівництва та введення в дію трьох нових станцій необхідно 1,233 млрд. грн.

Другу чергу будівництва продовження Куренівсько-Червоноармійської лінії - від “Васильківської” до станції “Виставковий центр” та станції “Іподром” - передбачено завершити до 2011 р. Довжина цієї ділянки метро становить 2,8 км.

Третя черга передбачає продовження лінії до станції метро "Теремки” та ще однієї “Одеської”. Будівельна довжина останньої - 2,8 км.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ повідомив журналістам, що будівництво станції “Деміївська” планується завершити у травні наступного року. Водночас запуск в експлуатацію трьох нових станцій відбуватиметься одночасно після завершення їх будівництва у грудні 2008.

Мер зазначив, що паралельно відбувається реконструкція Московської площі. Тут буде побудовано дворівненву сучасну розв’язку, завдяки чому пропускна спроможність зросте з 9 тис. до 12 тис. автомобілів на годину. Також буде збільшено кількість наземного транспорту, що покращить якість перевезення жителів району до центру міста та в інші райони Києва.