У справі зникнення доньки чемпіонки Європи з`явилася записка

Вчора міліція Запоріжжя передала в прокуратуру документи щодо зникнення 15-річної дочки чемпіонки Європи з плавання Світлани Бондаренко Юлії. За версією слідства, дівчину міг викрасти запорізький підприємець Валерій Горбачов. В той же час “Коммерсантъ-Україна” повідомляє, посилаючись на свої джерела, близькі до сім`ї Бондаренко, що вчора Світлана Бондаренко одержала від дочки записку, в якій остання пояснила свою відсутність "браком уваги".

Вчора прокуратура Шевченківського району Запоріжжя приступила до вивчення матеріалів справи про зникнення дочки Світлани Бондаренко. Як повідомлялося, 15-річна Юлія Бондаренко зникла в Запоріжжі в ніч з 24 на 25 жовтня.

За словами Світлани Бондаренко, 5 жовтня вона звернулася в місцеву міліцію із заявою, що її дочку переслідує "дорослий чоловік". "Ми виявили у дочки безліч дорогих речей, новий мобільний телефон, - розповіла пані Бондаренко. - А коли чоловік подзвонив по номеру, який знайшов у телефонній книжці, йому почали погрожувати фізичною розправою". За даними міліції, в ніч зникнення дівчина могла зустрічатися з власником запорізької мережі магазинів зброї "Ібіс" Валерієм Горбачовим.

Як розповіли виданню близькі Світлани Бондаренко, якийсь час тому спортсменка вдруге вийшла заміж і народила дитину. "Обстановка в сім`ї була напруженою: Юля не сприймала вітчима, виникали конфлікти – 15 років, гормони, - розповіли співбесідники.– А тут у басейні познайомилася з Горбачовим: гроші, дорогі речі, престижна машина, - все це цілком могло зіграти певну роль у їхніх відносинах, тим більше що вдома негаразди". За даними Ъ, Юлія Бондаренко зникла, коли матері не було удома, - її запросили на чемпіонат світу серед військовослужбовців, що проходив в Індії. Вчора, за словами джерела, Світлана Бондаренко одержала записку від дочки, в якій вона нібито звинуватила матір в "відсутності уваги" і небажанні приділяти їй час. Перевірити цю інформацію у самої пані Бондаренко вчора не вдалося.

Тим часом кримінальна справа за фактом зникнення Юлії Бондаренко поки що не заведена. За словами співробітників прокуратури, швидше за все це відбудеться вже сьогодні. Вони ж повідомили, що вчора в Шевченківському РУВС Запоріжжя з підозрюваним Валерієм Горбачовим провели профілактична бесіда, після закінчення якої його відпустили.