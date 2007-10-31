Рятувальники підняли на поверхню тіла 4 гірників, які загинули у Краснодоні

Станом на 7 годину ранку 31 жовтня у м. Краснодон Луганської області на шахті ім. 50-річчя СРСР, ВАТ "Краснодонвугілля", вилучено з-під завалу і піднято на поверхню тіла 4 гірників, які загинули 28 жовтня внаслідок обрушення породи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, до аварійно-рятувальних робіт було залучено шість відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня в шахтоуправлінні імені 50-річчя СРСР ВАТ «Краснодонвугілля» стався обвал породи.

В аварію потрапили 8 гірників, четверо з яких опинилися в активній зоні завалу і були смертельно травмовані. Четверо гірників вийшли з-під обвалу самостійно. Двоє з них отримали травми різного ступеня тяжкості.

Прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу за фактом загибелі чотирьох гірників на шахті ім. 50-річчя СРСР компанії “Краснодонвугілля”, де 28 жовтня сталася аварія. Справу порушено за ст. 272 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, спричинило загибель людей).

Керівництво відкритого акціонерного товариства «Краснодонвугілля» пообіцяло виплатити родинам загиблих гірників шахти імені 50-річчя СРСР більш як 1 млн. грн.

На шахті працює 1800 осіб, діє два очисних забої. Річний видобуток на шахті за 2006 рік становив 847 тис. тонн. Лаву, в якій відбулася трагедія, мали ввести в експлуатацію через тиждень. На час трагедії там завершувався монтаж вугільного комбайну.