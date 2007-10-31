Бойко: Україна може зупинити експорт електроенергії до Молдови

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО не виключає, що Україна, у разі непогодження ціни, може зупинити експорт електроенергії до Молдови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.БОЙКО повідомив сьогодні під час брифінгу в Кабінеті Міністрів України.

“Україна може зупинити експорт електроенергії до Молдови. Ми зараз ведемо переговори з нашими молдовськими партнерами. Наша позиція така: електроенергія не повинна продаватися на зовні за ціною нижчою, ніж на внутрішньому ринку. Хто з цією позицією згоден, той і буде отримувати нашу електроенергію”, - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство палива та енергетики повідомляло, що збитки української сторони від експорту електроенергії до Молдови за заниженими цінами за півтора роки становлять понад 70 млн. доларів.

Україна ініціювала будівництво нової лінії електропередач (ЛЕП) в обхід Молдови для забезпечення південних районів Одеської області.

Ю.БОЙКО заявляв, що до 1 січня 2008 року “Одесаобленерго” з випередженням графіка закінчить будівництво високовольтних ліній “Арциз-Болград” і “Болград-Буджак-Рені”, які дозволять повністю відмовитися від постачання струму через молдавську територію. Інвестиційна вартість проекту становитимуть близько 130 млн. гривень. Фінансування здійснюється за рахунок кредитних коштів.

Ціна на оптовому ринку електроенергії (ОРЕ) України на жовтень місяць становить близько 5 центів за кВтг, в той час як розрахунки за українську електроенергію польською стороною велись на рівні 2,85 цента за кВт/г.