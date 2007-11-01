ДАІ збільшить кількість дорожніх патрулів у вихідні та святкові дні

За ініціативою керівництва Міністерства внутрішніх справ України, зважаючи на збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод у п`ятницю, вихідні та святкові дні, ухвалено рішення про посилення дорожньо-патрульної служби максимальною кількістю особового складу підрозділів Державтоінспекції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС, збільшення кількості особового складу передбачено за рахунок працівників апаратів обласних підрозділів Державтоінспекції, спеціального загону "Кобра" та інших служб ДАІ. Головне завдання посилених нарядів, що працюватимуть в такі дні – профілактика дорожньо-транспортних пригод, а саме – виявлення та документування порушень Правил дорожнього руху, насамперед, у місцях концентрації ДТП.

Хід проведення та результати посилених профілактичних заходів Державтоінспекції перебувають на постійному контролі керівництва МВС України.