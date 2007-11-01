Сьогодні стартує акція «7 природних чудес України»

Сьогодні, 1 листопада, в Україні розпочнеться акція «7 природних чудес України».

Про це під час учорашньої прес-конференції в УНІАН повідомив один з ініціаторів акції Микола ТОМЕНКО.

Він зазначив, що нова акція є продовженням першого етапу акції «7 чудес України».

М.ТОМЕНКО зазначив, що метою проведення нової акції є пропагування унікального природного світу України та привернення уваги до об’єктів, що мають перспективу стати цікавими не лише для українського, а й для закордонного туристичного товариства.

«Природний світ України є тією сферою, яка може стати успішною візитівкою нашої держави», - сказав він. За словами М.ТОМЕНКА, об’єктами для участі у конкурсі стануть геологічні об’єкти, озера, річки, природні масиви тощо.

Акцією передбачається, що до 1 лютого 2008 року відбудеться визначення 100 номінантів. З цією метою оргкомітети з кожної області пропонуватимуть до загально українського списку природних чудес до трьох об’єктів зі свого регіону. Додаткові 19 номінантів, наголосив він, будуть запропоновані за ініціативою наукових та громадських організацій. М.ТОМЕНКО також зазначив, що 7 лютого наступного року всі ці 100 об’єктів будуть оприлюднені.

Під час другого етапу, зазначив М.ТОМЕНКО, до 7 липня відбудуться визначення та представлення 21 об’єкту, що претендуватиме на номінації 7 природних чудес України.

Крім того, наголосив він, 7 липня 2008 року розпочнеться інтернет-голосування на офіційному сайті, а визначення переможців акції відбудеться 21 серпня.

В свою чергу голова державної служби туризму і курортів Анатолій ПАХЛЯ зазначив, що нова акція приверне увагу до України багатьох іноземних туристів. Він наголосив, що після попередньої акції «7 чудес України» туристичний потік до нашої держави за 9 місяців сягнув 17,9 млн. чоловік.

Він зазначив, що загалом за цей період туристичний потік зріс на 24% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

При цьому за словами А.ПАХЛІ, для ще більшого зростання туристичного потоку «повинна існувати стала стратегія розвитку галузі».