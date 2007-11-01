Наступного тижня у Києві буде 7° морозу

Завтра в Україні очікуються дощі, вдень у Карпатах з мокрим снігом, лише вночі на Прикарпатті без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вночі та у першій половині дня в Україні тумани. Вітер західний, вночі у південній частині - північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на крайньому півдні 8-12°, вдень 6-11°, у Криму до 15°; в Карпатах протягом доби від 2° тепла до 3° морозу.

3-4 листопада - хмарна погода з проясненнями. 3 листопада вночі на Лівобережжі, вдень у східних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. 4 листопада дощі, у Карпатах з мокрим снігом, вдень у північній частині невеликі дощі (вночі у південних, східних областях та в Криму переважно без опадів). Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, 3 листопада у східній половині, 4 листопада у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, 3 листопада у західних та північних, 4 листопада у східних областях від 3° морозу до 2° тепла; вдень 3-8° тепла, 4 листопада у південній частині 7-12°; на високогір`ї Карпат вночі 1-6°морозу, вдень близько 0°.

5-6 листопада у з`вязку з надходженням арктичного повітря передбачається зниження температури 5 листопада протягом доби у північно-західній половині країни до 3° тепла - 3° морозу, на решті території 1-7° тепла, у Криму 8-14° тепла; 6 листопада подальше похолодання вночі до 1-7° морозу, вдень близько 0°, вуКриму вночі до 4° тепла-2° морозу, вдень до 3-8° тепла. Часом дощ з переходом у мокрий сніг (6 листопада у північній половині без істотних опадів).

У Києві та області 2 листопада вночі без опадів, вранці та вдень часом дощ. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 8-10°; по області вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

3-4 листопада - хмарно з проясненнями. 3 листопада без істотних опадів. 4 листопада вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3 листопада від 3° морозу до 2° тепла, 4 листопада 0-5° тепла; вдень 3-8° тепла.

5 листопада - дощ з переходом у мокрий сніг, 6 листопада - без істотних опадів. Зниження температури вночі 5 листопада до 0-3° морозу, 6 листопада до 4-7° морозу, вдень до 2° тепла - 3° морозу.