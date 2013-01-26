Добкін розповів, коли стадіон «Металіст» виставлять на продаж

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Михайла Добкіна.

«Приблизно у ІІІ кварталі 2013 року ми завершимо збір необхідного пакета документів для того, щоб запропонувати депутатам Харківської обласної ради винести головну спортивну арену Харкова на конкурс із реалізації. Я впевнений, що покупець буде один. Після того, як буде ухвалено рішення, буде запрошений незалежний експерт, який оцінить ту частину стадіону, яка фінансувалася за рахунок державного, обласного та міського бюджету, а також залишкову балансову вартість стадіону, яка була перед початком реконструкції. Все це буде предметом подальших переговорів з реалізації», - сказав М.Добкін.

На думку М.Добкіна, вартість стадіону становитиме близько 70 млн доларів (560 - 562 млн грн.).

Голова ОДА наголосив, що після реалізації ОСК «Металіст» він звернеться до Президента України Віктора Януковича з проханням не вилучати з місцевих бюджетів отримані кошти та спрямувати їх у повному обсягу на розвиток регіону.

«А далі я буду звертатися до глави держави Віктора Януковича, щоб вся сума без виключення залишилася для реалізації дуже важливих для нашого регіону інфраструктурних, соціальних і гуманітарних проектів, які за допомогою цього фінансування можна було б втілити в життя», - підкреслив М.Добкін.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2012 року депутати Харківської міської ради прийняли звернення до голови облради Сергія Чернова з проханням передати ОСК «Металіст» в комунальну власність Харкова. У 2007 році, на період реконструкції та підготовки до Євро-2012, ОСК «Металіст» було передано містом в управління Харківської обласної ради.

20 грудня на той час президент футбольного клубу «Металіст» Олександр Ярославський заявив, що може припинити фінансування клубу у зв’язку із заявами мера Харкова Геннадія Кернеса про те, що стадіон «Металіст» має бути повернуто в комунальну власність Харкова.

21 грудня М.Добкін, коментуючи конфліктну ситуацію, сказав, що не виключає можливості продажу стадіону приватній особі.

24 грудня О.Ярославський повідомив, що складає з себе повноваження президента ФК «Металіст», і передав зобов`язання з його фінансування іншому інвестору. Власником клубу став харківський бізнесмен Сергій Курченко.

26 грудня на сайті ФК «Металіст» з’явилася інформація з посиланням на С.Курченка про бажання нового власника клубу викупити з комунальної власності обласний спортивний комплекс «Металіст», на якому грає команда.

Стадіон «Металіст» на 40 тисяч глядацьких місць був реконструйований до Євро-2012 й офіційно відкритий 5 грудня 2009 року. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції О.Ярославського (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума внесених тоді у реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн доларів. У 2011 році О.Ярославський додатково інвестував у реконструкцію поля стадіону близько 3 млн євро.