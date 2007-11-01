Американський сержант не помітив, як йому в голову встромили ножа

Американський військовослужбовець залишився живий після того, як в його голову встромили ніж, лезо якого ввійшло до черепа на чотири дюйми (більше 10 сантиметрів). Як повідомляє телеканал Sky News, сержант Ден Пауерс (Dan Powers) навіть не помітив, що його ранили ножем. Газета The Sun стверджує, що довжина леза була дев`ять дюймів (майже 23 сантиметри).

Військовослужбовця поранили в Іраку. Пауерс був у патрулі, коли на нього ззаду напав невідомий чоловік і встромив у голову воякові ніж. За словами 39-річного американця, він не відчув болю, тільки тупий удар. Сержант навіть не знепритомнів і лише від товаришів дізнався, що з голови у нього стирчить ніж. Пауер пояснює відсутність болю тим, що в мозку відсутні нервові закінчення.

Товариші перебинтували сержантові голову і доставили в госпіталь, де лікарі витягли лезо.

Лента.ру