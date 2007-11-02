Гурвіц: Одеса не оголошує війну морському порту, але вантажівки не пустить

Виконком Одеської міськради вирішив заборонити в`їзд у місто великовантажних машин у денний час. Передусім це стосується контейнеровозів, що рухаються до морського торговельного порту.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні виконкому депутат Олександр КРАВЕЦЬ (Партія регіонів) заявив, що в останні роки керівництво порту зробило місто заручником порту. “Валки великовантажних автомобілів часто по суті блокують дороги на під`їздах до порту. Адже одне судно-контейнеровоз обслуговують 300 вантажівок, тому місто має контролювати стан перевезень», - наголосив депутат.

Міський голова Одеси Едуард ГУРВІЦ, у свою чергу, уточнив, що „порту виділено 50 га землі на межі міста, де належить обладнати стоянку транспорту і створити необхідні умови для відпочинку водіїв”. Нинішнє рішення зовсім не означає, наголосив він, що „міська влада починає війну з цим підприємством - ми просто наполягаємо на дотриманні існуючих правил та врахування інтересів одеситів. І закликаємо уникати спроб вирішувати проблемні завдання порту за рахунок міста”.

За словами міського голови, „дотепер залишається нерозв’язаною й проблема перевантаження великовантажних вантажівок, що рухаються центральними вулицями міста. І це при тому, що рух вантажівок міськими магістралями спричиняє понад третину всіх шкідливих викидів в атмосферу Одеси”.

На засіданні міськвиконкому також ухвалено низку заходів щодо перенесення на нічний час роботи технологічного транспорту і підвезення товарів у магазини міста.