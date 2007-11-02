Голова Рескомзему АРК закликає силовиків посилити боротьбу з самозахопленнями

Голова Республіканського комітету із земельних ресурсів АРК Микола ГОЛУБЄВ вважає, що силові структури недостатньо співробітничають з Рескомземом у питанні боротьби з самовільним захопленням земель на півострові, і закликає силовиків активізувати цю боротьбу.

Як передає кореспондент УНІАН, М.ГОЛУБЄВ повідомив журналістів, що «мляво ведеться робота органами МВС». «Виключно всі самозахвати зареєстровано. Рішення щодо самозахватів не приймалися, хоча вийшов закон, як з ними боротися», - зазначив голова Республіканського комітету із земельних ресурсів.

«Ми, можливо, одними з перших одержуємо інформацію, що самозахват буде там чи там. Ми інформуємо і органи МВС, і прокуратуру, і СБУ, тому що рішення треба ухвалювати щодо самозахватів, якщо вони прогнозовані, миттєво. Пізніше, якщо вже є самозахват, питання треба вирішувати чи то мирним шляхом, чи то законним шляхом. Але коли переступаємо межу, як на Балаклавській (на вулиці Балаклавській в Сімферополі в січні цього року, а також учора сталися сутички через землю – УНІАН), - це викликає силове протистояння, яке приводить до трагічних наслідків», - заявив М.ГОЛУБЄВ.

Він наголосив, що Рескомзем працює не «за кольором прапору, не за політичним забарвленням», і закликав силові структури допомагати йому в наведенні порядку.

При цьому М.ГОЛУБЄВ додав, що за останні декілька місяців у Криму не відбулося нових захоплень землі.

Нагадаємо, за даними Рескомзема АРК, в Криму самовільно захоплено 15 тис. га землі.